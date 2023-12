Philippinen werfen China gewaltsames Vorgehen auf See vor

Welche Länder einen Anspruch auf das Südchinesische Meer erheben

China beansprucht praktisch das gesamte Südchinesische Meer für sich. Weitere Teile des Seegebiets werden von den folgenden Ländern beansprucht:

Brunei,

Indonesien,

Malaysia,

die Philippinen,

Vietnam

Für die Anrainerstaaten ist das Seegebiet strategisch und wirtschaftlich enorm wichtig ist. Der Internationale Schiedsgerichtshof in Den Haag hatte 2016 einige der chinesischen Ansprüche auf das Südchinesische Meer für unrechtmäßig erklärt. China erkennt das Urteil nicht an.

Im Jahr 2012 riss China die Kontrolle über das Scarborough-Riff an sich. Seitdem schickt Peking Patrouillenboote in das Gebiet, die philippinische Fischerboote nach Angaben aus Manila daran hindern, in die fischreicheren Gewässer in der Lagune einzufahren.