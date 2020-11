Was wurde aus Bidens haushohem Vorsprung in Umfragen? „Ich bin mir nicht sicher, ob das je so zu sehen war. Die Menschen waren nicht für Biden, sondern für oder gegen Trump. Für Biden ist nie richtig Stimmung aufgekommen. Er ist keine charismatische Gestalt, wie sie Bill Clinton oder Barack Obama war“, sagt Bodzenta. „Und Trump kann ausgezeichnet wahlkämpfen. Er ist ein Showman – und Amerikaner lieben eine gute Show. Es gab viele Kontroversen um ihn, damit hat er aber auch die Aufmerksamkeit der Medien gehabt.“

"Es ist nicht an Trump, das zu entscheiden“

Dass Trump voreilig seinen Sieg verkündete, das wundert den 53-jährigen Coca-Cola-Manager in Wien ebenfalls nicht: „Das passt in sein Muster. Er hat schon im Wahlkampf betont, dass er kein Vertrauen in die Briefwahl hat und im Fall der Fälle vor das Höchstgericht ziehen wird.“ Briefwahlstimmen nicht zu zählen, „das halte ich demokratiepolitisch für bedenklich“ – „außer es gibt klare Betrugsvorwürfe, die auch bewiesen werden können“. In diesem Fall könnte eine Wiederholung der Wahl oder von Teilen der Wahl überlegt werden. Bodzenta betont, auf jeden Fall Vertrauen in die Institutionen zu haben: „Es ist nicht an Trump, das zu entscheiden.“

Bei einem Wahlfrühstück der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft Mittwochfrüh haben führende österreichische Wirtschaftsvertreter jedenfalls alle einen Wunsch ausgedrückt, berichtet Bodzenta: „Egal, wer Präsident wird, es muss eine Annäherung zwischen der EU und den USA geben.“ Nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern auch wegen der gemeinsamen Werte wie Demokratie und Meinungsfreiheit. Das vereine sie – auch mit Blick auf China.