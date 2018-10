Pentagon: China bedroht die US-Rüstungsindustrie

Die Analyse des Ministeriums schlägt eine Reihe von Maßnahmen vor, darunter mehr direkte Investitionen in Bereiche, die als entscheidend für das Militär angesehen werden. Die USA und China liegen derzeit in einer Reihe von Themen überkreuz. Zuletzt hatte US-Vizepräsident Mike Pence der Regierung in Peking erneut vorgeworfen, sich in die US-Kongresswahlen Anfang November einmischen zu wollen. China weist die Anschuldigungen zurück.