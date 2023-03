Pensionsreform: 46 Festnahmen nach neuen Protesten in Frankreich

Mit 67 Jahren gibt es dann unabhĂ€ngig von der Einzahldauer die Pension ohne Abschlag - dies will die Regierung beibehalten, auch wenn die Zahl der nötigen Einzahljahre fĂŒr eine volle Pension schneller steigen soll. Die monatliche Mindestpension will sie auf etwa 1.200 Euro hochsetzen.

Am Mittwoch will sich Macron in einem Interview öffentlich Ă€ußern. Dabei dĂŒrfte er versuchen, die schwierige Lage zu entspannen.Seit Wochen gibt es in Frankreich immer wieder Streiks und heftige Proteste gegen die Reform. Auch am Donnerstag ist ein weiterer Aktionstag geplant.