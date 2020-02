Paukenschlag in Berlin: Röttgen prescht im CDU-Machtkampf vor

Die CDU sucht nach dem angekündigten Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer, kurz AKK, die richtige Person für die Spitze. Im Kern geht es um den Sieg bei der deutschen Bundestagswahl im nächsten Jahr und damit um die Rettung der Rolle als letzte große Volkspartei. Allerdings gibt es nicht nur einen Politiker, der sich die Rettung der CDU zutraut, sondern mindestens vier. Am Dienstag verkündete Ex-Umweltminister Norbert Röttgen überraschend seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz.

Bisher rechnete Deutschland mit einem Dreikampf von Ex-Fraktionschef Friedrich Merz, Gesundheitsminister Jens Spahn und Armin Laschet, dem Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalens ( NRW). Allerdings hielten sich die drei bisher bedeckt. "Ich bin nicht der vierte, sondern ich bin der erste, der die Kandidatur erklärt", sagte Röttgen daher bei seinem Auftritt am Dienstag.

Es gehe um "die Zukunft der CDU" und eine "christlich-demokratische Idee von der Zukunft unseres Landes". Davon habe er seit dem Rückzug von AKK vor einer Woche wenig gehört, sagte er in Richtung der drei noch inoffiziellen Bewerber.

Auch zum bisherigen Vorgehen bei der Kandidatensuche fand er deutliche Worte. "Das Verfahren hat mich nicht überzeugt. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie eine Jacke: Wenn man schon am ersten Knopf falsch knöpft, wird das so nichts mehr." Röttgen findet die vertraulichen Gespräche der scheidenden CDU-Chefin mit ihren möglichen Nachfolgern nicht transparent. Erst am Dienstag traf Kramp-Karrenbauer sich mit Merz.

Mann von gestern

Gegen den 64-jährigen Merz hatte der versierte Außenpolitiker Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, noch einen anderen Seitenhieb parat. Die CDU müsse "anfangen, in eine Beziehung zu der Realität von heute zu treten". Auf die aktuellen Fragen könne die CDU nicht mehr mit "Formeln aus der Bonner Republik" antworten. Das war klar auf den wirtschaftsliberalen Merz gemünzt, der im Machtkampf mit Kramp-Karrenbauer schon im Herbst 2018 zum Mann von gestern gestempelt worden war.