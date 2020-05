Sechs Euro die Stunde: Großbritanniens harte neue Arbeitswelt

Knapp sechs Euro pro Stunde ist ein bescheidener Stundenlohn, doch mit dem hat sich Francesca inzwischen abgefunden. Ob sie nun Bestellungen für einen Pizza-Dienst entgegennimmt oder am Telefon Staubsauger-Reparaturen an den Mann zu bringen versucht, mehr als der Mindestlohn ist für die High-School-Absolventin aus Leeds einfach nicht drin. "Wirklich mühsam aber ist ", erklärt die 19-Jährige, "dass die mich am Abend anrufen, wenn ich am nächsten Tag kommen soll. Und erst wenn ich da bin, sagt man mir, für wie viele Stunden ich gebraucht werde." Manchmal waren es gerade zwei Stunden Arbeit, die die Pizza-Kette zu vergeben hatte. Da gingen sich für Francesca gerade die Fahrtkosten aus.