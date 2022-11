Parlamentswahl in Israel begonnen: Knapper Ausgang erwartet

Netanyahu √§u√üerte sich "etwas besorgt" √ľber den Ausgang der Wahl. Bei der Stimmabgabe in Jerusalem verwies der Likud-Vorsitzende darauf, dass die Wahlbeteiligung in Hochburgen der politischen Konkurrenz bisher h√∂her sei. Er hoffe dennoch, den Tag "mit einem L√§cheln zu beenden". An seine Anh√§nger appellierte Netanyahu, sofort an die Urnen zu gehen. Nach Angaben des Zentralen Wahlkomitees lag die Beteiligung um 9.00 Uhr (MEZ) bei knapp 16 Prozent - etwas h√∂her als bei der Wahl im M√§rz des vergangenen Jahres.

Schwierige Regierungsbildung

Die Regierungsbildung k√∂nnte auch nach diesem Votum schwierig werden. Das rechtsextreme B√ľndnis von Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir gilt als m√∂glicher K√∂nigsmacher. Umfragen sehen ihre Religi√∂s-Zionistische Partei als drittst√§rkste Kraft im Land. Ob sich Netanyahu mit ihnen und den beiden strengreligi√∂sen Parteien eine Mehrheit von mindestens 61 der 120 Abgeordneten sichern kann, ist aber ungewiss.

Mit dem Endergebnis der Wahl wird nicht vor Donnerstag gerechnet. Präsident Isaac Herzog bestimmt nach der Wahl, wer den Auftrag zur Regierungsbildung erhält. Der Kandidat hat dann vier Wochen Zeit, eine Koalition zu bilden. Wie nach der Wahl im Vorjahr könnte es Wochen oder Monate dauern, bis eine Regierung steht.