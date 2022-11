Experte: Israels Regierung könnte so "rechts wie noch nie" werden

Israels Regierung könnte "so rechts wie noch nie" werden. So lautet ein Szenario des Ausgangs der bevorstehenden Parlamentswahlen von dem Nahost-Experten Peter Lintl von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik. Im Gespräch mit der APA wertete er einen Sieg des Lagers um Benjamin Netanjahu am Dienstag für am wahrscheinlichsten - oder Neuwahlen.

Den jüngsten Umfragen zufolge hätte der konservative Likud zusammen mit den ultraorthodoxen Parteien Shas sowie Jahadut HaThora plus der rechtsextremen Partei "Religiöse Zionisten" mit 60 Mandaten gerade ein Mandat zu wenig für eine Regierungsmehrheit. Alles stehe und falle mit der Wahlbeteiligung, sowohl auf arabischer als auch auf israelischer Seite. "Eine niedrige Wahlbeteiligung ist sehr gut für Benjamin Netanjahu", sagte Lintl. 20 Prozent der Wahlberechtigten sind Palästinenserinnen und Palästinenser mit einem israelischen Pass. Umfragen sehen ihre Wahlbeteiligung bei 40 Prozent oder etwas höher. "Jede arabische Stimme ist eine gegen den Netanjahu-Block."