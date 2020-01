Parlamentspräsident Sobotka: „Antisemitismus greift um sich“

„Wie in Österreich, als die Porträts von Überlebenden des Holocaust verunstaltet wurden, zeigen jüngste Beispiele in Italien, dass der Antisemitismus in all seinen Ausprägungen um sich greift und sich in verurteilenswerten Taten wie Beschmierungen und Beschimpfungen manifestiert.“ Das sagte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka am Mittwoch in Rom, wo er eine Woche nach seinem Besuch im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz neuerlich das Gedenken und den Kampf gegen Antisemitismus zu einem der Schwerpunkte seiner Visite machte.