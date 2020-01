Auschwitz: Sobotka zu Besuch an der Gedenkstätte

Es sind mehrere zirka 20 Meter lange Wasserbecken, in denen heute üppige Wasserpflanzen wachsen, die Rifka (39) sehr tief berühren. Es sind keine gewöhnlichen Wasserbecken. Rifka befindet sich im Konzentrations- und Vernichtungslager Birkenau. Vor mehr als 75 Jahren wurde in diese Becken die Asche der in den Gaskammern ermordeten Juden gekippt – es ist quasi deren Grabstätte.

Und es muss unvorstellbar viel Asche hier gewesen sein – in den Becken, in der Luft, auf der Wiese. Innerhalb von fünf Jahren wurden in den Lagern Auschwitz und Birkenau rund 1,1 Millionen Menschen in den Gaskammern umgebracht – weil sie Juden, Roma, russische Kriegsgefangene waren, oder Widerstand gegen das Nazi-Regime leisteten.



Darunter auch Verwandte von Rifka.