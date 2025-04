Papstwahl: Eingesperrt zwischen Machtkampf und Mystik

Die Papstwahl selbst durchlief in den Jahrhunderten mehrere Reformen. Die ersten Bischöfe von Rom, die in der Tradition von Apostel Petrus standen, wurden wohl noch von Klerus und den Laien der Kirchengemeinde gemeinsam bestimmt. Das erste Konklave, das in Ansätzen dem heutigen gleicht, geht auf Papst Gregor X. zurück, der am 16. Juli 1274 mit seinem Dekret „Ubi periculum“ festlegte, dass die Kardinäle ihre Wahl von der Außenwelt isoliert vorzunehmen hätten. Bis heute bemüht sich der Vatikan, dieser Vorgabe gerecht zu werden: Alles, auch die Unterkünfte, ist hermetisch abgeriegelt; Fenster und Türen sind versiegelt, Handys und Laptops ebenso wie Zeitungen oder Radios verboten, die Räume werden nach Wanzen durchsucht, Störsender angebracht.

Die katholische Kirche beweist in der Papstwahl, dass sie sich auf Inszenierung versteht. Wie auch Königshäuser hat sie ihr Tun mystisch aufgeladen; nicht zum bloßen Selbstzweck, sondern weil ihr dies gerade in früheren Zeiten half, Würde und Macht zu demonstrieren. Umso spannender ist, dass sich hinter den Ritualen höchst weltliche Beweggründe verbergen.

Dem gegenüber steht eine Regelung, die ab dem 16. Jahrhundert einigen katholischen Nationen sogar ein Veto-Recht zusicherte, das von ihrem Kardinal vorgebracht werden musste. Dieses Veto konnte nur einmalig vor einem konkreten Wahlgang gegen genau einen Kandidaten vorgetragen werden. Man musste es also taktisch klug einsetzen. Es verwundert kaum, dass es die selbstbewussten Habsburger waren, die das Veto als Letzte nutzten: Im Jahr 1903 übte der Bischof von Krakau sein Veto im Namen Österreichs aus. Man verhinderte so die Wahl von Kardinal Mariano Rampolla und verhalf Giuseppe Sarto auf den Stuhl Petri – der das Veto als Pius X. postwendend abschaffte.

Andere Erzählungen legen nahe, dass die Kardinäle hinter verschlossenen Türen beraten, weil sich das Volk so raschere Entscheidungen erhoffte: Beim Rekord-Konklave im 13. Jahrhundert in Viterbo soll die entnervte Bevölkerung gar das Dach des Gebäudes entfernt haben. Im Wechselbad von Hitze, Kälte und Regen ging es mit der Einigung dann plötzlich schnell ... Ähnliche Erzählungen gibt es aus 1276, als der Senator von Rom die Essensrationen reduzierte, bis einige Kardinäle erschöpft zusammenbrachen. Einige Jahrzehnte davor einigte man sich gar erst, als einer der Kardinäle entkräftet verstarb.

Heute ist der Ablauf humaner und präziser geregelt. So treten die Kardinäle in rascher Abfolge zu den Wahlgängen zusammen. Nach 34 erfolglosen Runden ohne Zweidrittelmehrheit ist eine Stichwahl zwischen den zwei Stimmenstärksten möglich. Am Ort der Abstimmung, in der Sixtinischen Kapelle, dürfen die Kardinäle nicht debattieren – hier gilt Schweigepflicht. (Beten ist erlaubt.)

Nur, wer zur Wahl an die Urne tritt, um seinen Wahlzettel (mit verstellter Schrift) einzuwerfen, spricht: „Ich rufe Christus, den Herrn, der mich richten wird, zum Zeugen an, dass ich den wähle, von dem ich glaube, dass er nach Gottes Willen gewählt werden muss.“ Das Prozedere findet unter Michelangelos „Jüngstem Gericht“ statt, auch das könnte seine Wirkung nicht verfehlen. Dass der Papst derart gewählt werden muss, ist übrigens nicht explizit erforderlich. Er kann auch durch Akklamation – durch eine spontane Einigung, die sich im Beifall aller äußert – ernannt werden, so „als ob“ die Kardinäle „vom Heiligen Geist inspiriert“ seien. Das kam selten vor.