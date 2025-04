Was am Film „Konklave“ stimmt – und wo Hollywood nachgebessert hat

Der Papst ist tot, das Mauscheln beginnt. Zwielichtige Kirchenfürsten verdrängen Würdenträger reinen Herzens, es wird gelästert, bestochen, diskreditiert.

Im Film „Konklave“ – wer nicht zu viel von der Geschichte wissen will, muss hier aufhören zu lesen – ist die Papstwahl nicht nur ein Akt der Würde. Sie ist ein politisches Ränkespiel, bei dem Konservative gegen Reformer stehen, bei dem auch manche Regel gebogen und gebrochen wird. Ist das auch in Wirklichkeit so? Und – Achtung, nochmals ein Spoiler – ist es denkbar, das ein völlig Unbekannter am Ende Papst wird?