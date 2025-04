Franziskus' letzte Reise durch Rom

Roma caput mundi. Am Samstag war Rom einen Moment lang wirklich wieder die Hauptstadt der Welt.

Am Samstag fand auch eine neue Papstbestattung statt, in mehrfacher Hinsicht. Der schlichte Sarg, die Fahrt durch Rom, die Armen, die ihn jeder mit einer weißen Rose in der Basilika Santa Maria Maggiore empfingen, alles war anders als bisher.

Es war aber auch eine neue Papstbestattung, weil sie so von unserem digitalen Zeitalter geprägt war wie noch keine davor. Das Gefühl hatte man besonders in der und um die Basilika Santa Maria Maggiore: Zwei große Bildschirme ermöglichten es von dort aus, das von Kardinal Giovanni Battista Re, Dekan des Kardinalskollegiums, zelebrierte Requiem live zu erleben. Gleichzeitig konnte man über Handy und Kopfhörer bestimmen, in welcher Sprache man folgen mochte. Und im Petersdom konnte fast niemand der Versuchung widerstehen, ein Foto des aufgebahrten Leichnams zu machen.