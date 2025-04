Roms Arme trauern um Papst Franziskus: "Wir sind ihm dankbar"

Es ist auch nicht das erste Mal seit seinem Tod am Ostermontag. Immer wieder ging es in diesem Tagen auch um die Menschen, um den Menschen. „Er selbst wollte in erster Linie Mensch sein, und dann erst Papst“, sagt Carmela, Mitte 40, aus Neapel. Hier ist das Volk Franziskus.

Obdachlose trauern um "ihren" Papst Franziskus

Die obdachlose Rosanna, die unter den Kolonnaden des Petersplatzes sitzt, erzählt: „Der Papst war auch bei mir zu Hause essen.“ Einen Moment lang überlegt man, ob das stimmen kann. Ausgeschlossen ist es nicht. Während man noch nachdenkt, fügt Rosanna hinzu: „Mit bei mir zu Hause meine ich Sant’Egidio. Ich lebe dort schon seit vier Jahren.“