Papst Franziskus im offenen Sarg: Wie Verstorbene konserviert werden

Die Dosis wird anhand des Gewichts und der Körpergröße berechnet. Sie stoppt den Verwesungsprozess, sorgt dafür, dass der leblose Körper, der an Wasser verloren hat, wieder an Volumen gewinnt, fester wird und, wenn man sich nicht verkalkuliert, natürlich und friedlich schlafend aussieht. „Je höher ich dosiere, desto länger lässt sich ein Mensch haltbar machen“, sagt Nevrivy.

Unangenehme Details: Auch das passiert bei einer Thanatopraxie

Denn nicht nur im Vatikan, auch in Österreich verabschieden sich Menschen regelmäßig am offenen Sarg. Rund eine Thanatopraxie pro Tag führt die Bestattung Wien durch, sofern von Angehörigen gewünscht. Kosten: 760 Euro.

Andreas Nevrivy ist einer von fünf Thanatopraktikern beim städtischen Bestatter, machte seine einjährige Zusatzausbildung an der Anatomie in Graz. Dort lernt man alles – von der Chemie über den Körper bis hin zu Religion und Nahttechniken. „Man muss wissen, wie man Körper wiederherstellt“, so Nevrivy. Schließlich kommen nicht alle in einem Stück.

„Es ist eine Tätigkeit, die viel Praxis braucht“, sagt er. Bis ein Verstorbener friedlich im Sarg gebettet ist, sind neben der Konservierung zahlreiche weitere Schritte zu setzen. Die sind kein Geheimnis, aber nur den wenigsten Angehörigen oder Trauernden in ihrer Deutlichkeit zuzumuten. Weshalb an dieser Stelle eine kurze Warnung folgt – es geht nun ins Detail.