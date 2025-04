Schönborn von italienischen Medien als Papst-Nachfolger gehandelt

Eigentlich diskutierten Gläubige und Interessierte in Österreich eher darüber, ob ein Italiener oder vielleicht doch ein Filipino der nächste Papst sein könnte. Die Möglichkeit, dass ein Österreicher, genauer Kardinal Christoph Schönborn , nächster Papst werden könnte, galt als ausgeschlossen. Schließlich ist Schönborn über 80 Jahre alt und deshalb nach vatikanischen Regeln zu alt, um am Konklave (Papst-Wahl) teilnehmen zu dürfen.

Genau darüber spekuliert nun aber der öffentlich-rechtliche italienische Sender Rai in seiner Online-Ausgabe, wie die ZIB 2 am Freitagabend berichtet hat. Denn Schönborn ist zwar zu alt, um am Konklave selbst teilnehmen zu dürfen, er könne aber von den Teilnehmern des Konklaves gewählt werden. Denn die einzigen Voraussetzungen sind: Es muss ein getaufter, römisch-katholischer Mann sein, der die Weihe gültig empfangen hat. Das schließt Schönborn also nicht aus.