Am 22. Jänner wurde Kardinal Christoph Schönborn 80 Jahre alt – und mit diesem Tag nahm der Papst auch seinen Rücktritt als Wiener Erzbischof an. Ebenfalls mit diesem Tag erlosch auch sein Recht zur Teilnahme an einem Konklave. Und da Schönborn Österreichs einziger Kardinal ist, wird an der nun bevorstehenden Wahl eines Nachfolgers für Papst Franziskus kein Österreicher teilnehmen.