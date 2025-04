Franziskus-Nachfolge: Ist die Zeit reif für einen asiatischen Papst?

Vision der Weltkirche

All das hat auch Auswirkungen auf das Feld der „Papabili“: Auch hier nimmt sich die Liste so international aus wie noch nie. Dass dem so ist, daran hat Franziskus einen beträchtlichen Anteil. Er hat 108 der Kardinäle selbst kreiert (also ernannt) – und so seine Vision der „Weltkirche“ zum Leben erweckt. Unter ihnen waren deutlich weniger Europäer als früher, stattdessen stammen sie aus Ländern wie Haiti oder Tonga. Ein „Gang in die Peripherie“.

Franziskus minderte damit jedenfalls das Missverhältnis zwischen der Verteilung der Katholiken über den Globus und den sie vertretenden Kardinälen. Europa und Nordamerika sind seit jeher überrepräsentiert. In absoluten Zahlen liegt Lateinamerika bei den Katholiken voran; 41 Prozent leben hier. Und während in Europa die Zahl stagniert, verzeichnet die Kirche in Afrika ihre größten Zuwächse. Auch in Asien – wo Christen in 25 Ländern als verfolgt gelten – etabliert sich die Kirche weiter.