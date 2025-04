Der schmale Grat zwischen Tradition und Reform

Aber was heißen diese Zuschreibungen eigentlich im kirchlichen Kontext? Franziskus habe „selber in diese Schablonen nicht hineingepasst“, meint der katholische Theologe Jan-Heiner Tück im Gespräch mit dem KURIER, und fügt hinzu, „zum Leidwesen mancher, die ihn zur Projektionsfläche ihrer Reformwünsche gemacht haben“. Daher würde er diese Kriterien auch nicht für die Diskussion über den Nachfolger auf dem Stuhl Petri anwenden.

Kein Links-Rechts-Schema

Dies gelte umso mehr, sollte der künftige Pontifex nicht aus Europa kommen: Die etwa aus Asien oder Afrika stammenden Kardinäle ließen sich noch weniger „in unsere Schemata hineinpressen“. Das könnte vereinfacht gesagt bedeuten: „In sexualethischen oder innerkirchlichen Fragen konservativ, dafür aber eher profiliert im Blick auf Wirtschaft, Sozialethik, Ökologie.“

Tatsächlich hat ja Franziskus gerade bei jenen, die zu seinen begeistertsten Anhängern gezählt haben, immer wieder für Irritationen und Enttäuschungen gesorgt. Nicht von ungefähr hat einer der bekanntesten Vatikan-Journalisten, Marco Politi, sein jüngstes Buch über Franziskus „Der Unvollendete“ genannt. Und ein anderer österreichischer Kommentator hat das Wort des verstorbenen Wiener Weihbischofs Helmut Krätzl, welches dieser auf das Zweite Vatikanum bezogen hatte, auf Franziskus angewandt: „Im Sprung gehemmt“. Beide Titel stehen genau für die Wahrnehmung des Pontifikats durch die Brille des sogenannten „Reformflügels“ der Kirche. Will heißen: Franziskus habe vieles begonnen, aber dann nicht zu Ende geführt – im Verständnis des Priesteramts, der Frauenfrage, der vielzitierten Sexualmoral.

Tück sprach indes in diesem Zusammenhang in einem Kommentar von einer „geradezu monomanen Fixierung auf diesen Forderungskatalog“. Und mit ihm sehen auch viele andere Theologen und kirchliche Beobachter, auch solche aus Europa, diese Perspektive als zu eng an. Nicht nur, aber auch, weil diese Agenda außerhalb von Europa nicht nur keineswegs mehrheitsfähig wäre, sondern auch als absolut nicht prioritär angesehen wird. Man muss nur an die Reaktionen etwa aus Afrika auf die – an sich sehr behutsame – vatikanische Erklärung „Fiducia supplicans“ über die Segnung homosexueller Paare denken. Rom hatte danach jede Menge Erklärungsbedarf und relativierte einiges – sodass am Ende wohl niemandem gedient war.