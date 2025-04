Das ungläubige Europa

Aber warum sollte auch der nächste Papst aus Europa kommen, wenn sich hierzulande die Kirchen immer mehr leeren, während auf anderen Kontinenten die katholischen Gemeinden einen Zulauf an Gläubigen verzeichnen können? Trotz der oft widrigen Umstände, die in manchen muslimischen Ländern sogar in eine Art Christenverfolgung umgeschlagen sind. Das vergangene Osterfest, immerhin das wichtigste christliche Fest im Jahr, hat das einmal mehr deutlich gemacht. In den meisten Gotteshäusern Österreichs waren die Kirchenbänke sehr spärlich besetzt.

Dennoch sind sehr viele Kirchenvertreter in Europa noch immer der Meinung, dass sie vorgeben können oder gar müssen, wie der Glaube in der katholischen Kirche gelebt werden muss. Das Konklave hat noch gar nicht begonnen, und schon werden Erzählungen in die Welt gesetzt, die vor der Macht der afrikanischen oder asiatischen Kirchen warnen.

Da wird mit den Adjektiven „progressiv“ und „konservativ“ nur so herumgeschmissen, um mögliche Kandidaten sofort in ein ideologisches Kasterl zu stecken, aus dem sie dann nur noch schwer herauskommen. Ähnliche Gerüchte hatte es auch im Vorfeld der Wahl von Papst Franziskus gegeben. Und tatsächlich waren es dann während seiner Amtszeit bestimmte Strömungen in Europa – vor allem auch in Rom –, die es ihm schwer machten, seine Vorstellungen einer in die Zukunft gerichteten katholischen Kirche umzusetzen.