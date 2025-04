Papst Franziskus aufgebahrt, Begräbnis am Samstag

Am Dienstagmorgen kamen die Kardinäle zum ersten Mal nach dem Tod von Franziskus offiziell zusammen. Am Mittwoch um 9 Uhr wird der Leichnam Franziskus' in einer von hochrangigen Kirchenmännern begleiteten Prozession in den Petersdom überführt. Gläubige haben dann drei Tage lang die Möglichkeit, dem verstorbenen Papst die letzte Ehre zu erweisen. Papst Franziskus wird am kommenden Samstag in Rom beerdigt. Die Trauerfeierlichkeiten finden um 10 Uhr auf dem Petersplatz statt. Anschließend wird Franziskus in seiner römischen Lieblingskirche Santa Maria Maggiore beigesetzt.