Papst Franziskus entscheidet: Der Zölibat bleibt

In dem Schreiben „Querida Amazonia“ (Geliebtes Amazonien) mit 111 Abschnitten mahnte der Papst, dass das Interesse weniger mächtiger Konzerne nicht über das Wohl Amazoniens und der gesamten Menschheit überwiegen dürfe. „Die kolonisatorischen Interessen waren und sind der Grund für eine - legale und illegale - Ausweitung der Holzgewinnung und des Bergbaus; sie haben die indigenen Völker, die Flussanrainer und die afrikanischstämmige Bevölkerung vertrieben oder umringt. So rufen diese Interessen eine himmelschreiende Klage hervor“, so der Papst laut der offiziellen deutschen Übersetzung des Textes.

Begierde nach schnellem Gewinn

„Wenn sich einige Unternehmen in der Begierde nach schnellem Gewinn die Gebiete aneignen und am Ende sogar das Trinkwasser privatisieren, oder wenn der Holzindustrie und Projekten zum Bergbau oder zur Erdölförderung sowie anderen Unternehmungen, welche die Wälder zerstören und die Umwelt verschmutzen, seitens der Behörden grünes Licht gegeben wird, dann verändern sich die wirtschaftlichen Beziehungen auf ungerechtfertigte Weise und werden zu einem Instrument, das tötet“, sagte Franziskus.

Neue Sklaverei

Der Pontifex warnte vor „schweren Menschenrechtsverletzungen und von neuen Arten der Sklaverei“, vor allem gegenüber den Frauen, begleitet von der Plage des Rauschgifthandels. Man dürfe nicht zulassen, dass die Globalisierung zu einer „neuen Form des Kolonialismus“ werde.

Franziskus sprach auch von den jüngsten Migrationsbewegungen der Indigenen in die Peripherien der Städte. „Dort finden sie keine echte Befreiung von ihren Dramen, sondern die schlimmsten Formen an Versklavung, Unterdrückung und Elend. In diesen Städten, die von einer großen Ungleichheit geprägt sind, wohnt der Großteil der Bevölkerung Amazoniens. Dort nehmen aber auch die Fremdenfeindlichkeit, die sexuelle Ausbeutung und der Menschenhandel zu. Daher erhebt sich der Schrei Amazoniens nicht nur aus dem Herzen der Wälder, sondern auch aus dem Inneren seiner Städte“, schrieb Franziskus.