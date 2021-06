Papst Franziskus betete in blauer Moschee

Juli 2013 Brasilien: Seine erste Auslandsreise führt Franziskus zum Weltjugendtag nach Rio de Janeiro. Dort besucht er Suchtkranke und eine Favela, feiert eine Messe vor rund drei Millionen Pilgern.

Mai 2014, Heiliges Land: Der Pontifex erinnert an die Begegnung von Papst Paul VI. und Patriarch Athenagoras 50 Jahre zuvor. Er betet in Bethlehem an der palästinensischen Seite der Sperrmauer und besucht in Israel das Mahnmal für Terroropfer.

August 2014, Südkorea: Franziskus besucht den Asiatischen Jugendtag. Er spricht 124 koreanische Märtyrer selig und ruft zur Aussöhnung zwischen Nord- und Südkorea auf.

September 2014, Albanien: Die erste Auslandsreise des Papstes innerhalb Europas dauert nur elf Stunden. Der 77-Jährige kritisiert unter anderem religiös motivierten Terrorismus und Extremismus.

November 2014, Straßburg: Franziskus spricht während eines Kurzbesuchs vor dem Europaparlament und dem Europarat. Er erinnert Europa an seine Grundwerte und fordert mehr Solidarität.