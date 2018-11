Panne mit Merkel-Jet: Experte findet Ursache „merkwürdig“

Die Kanzlerin wurde aus Gesprächen mit Journalisten geholt und über die Lage informiert.

„Es ist nicht so, dass ein Flugzeug einfach umdrehen kann“, erklärt Aubauer. „Ein derartiger Fall ist eine beliebte Frage bei der Pilotenausbildung: Was machen Sie, wenn Sie nach Moskau fliegen und in Polen fällt der Funk aus?“

Zunächst wird auf Sichtflug umgestellt und wenn es wie in diesem Fall wegen der Nacht nicht geht, muss dem Flugplan gefolgt werden. Offenbar griffen die Piloten zum eingebauten Satellitentelefon und holten sich die Erlaubnis für die Umkehr.