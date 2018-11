G-20-Gipfel: Die brennendsten Themen in Buenos Aires

In Buenos Aires treffen heute die Staats- und Regierungschefs der 20 größten Industrie-und Schwellenländer aufeinander. Der Auftakt gestaltete sich chaotisch. US-Präsident Donald Trump sagte auf dem Weg in die argentinische Hauptstadt das Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin ab - wie gewohnt als Tweet. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel kommt gar erst zum Abendprogramm. Grund ist ein Zwischenfall auf ihrem Flug von Berlin zum Gipfeltagungsort.

Über was beim G-20-Gipfel geredet wird:

Werden die Straßen brennen?

Wenn es in Buenos Aires ganz schlecht läuft, reden wie vor 17 Monaten beim letzten G-20-Gipfel in Hamburg am Ende alle wieder nur über Gewalt auf den Straßen. Der argentinische Präsident Mauricio Macri möchte das verhindern. 25.000 Sicherheitskräfte sind im Einsatz. Die US-Streitkräfte haben im benachbarten Uruguay 400 Soldaten und Awacs-Aufklärungsflugzeuge stationiert. Vor der Küste soll der Flugzeugträger "USS Carl Vinson" kreuzen. Das argentinische Sicherheitsministerium beschaffte Medienberichten zufolge 15 Millionen Gummigeschosse und zwei Millionen Schuss scharfe Munition.

Die größte Demonstration wird am Freitag erwartet. In Argentinien gibt es eine gut organisierte und kampferprobte linke Szene. Selbst bei Protesten gegen Rentenkürzungen fliegen dort schon einmal Steine und Molotowcocktails.

Fall Khashoggi : Wer schüttelt MBS die Hand?

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman traf bereits am Mittwoch in Buenos Aires ein. Beim Gipfel wird wohl jeder Schritt, jeder Handschlag, jedes Gespräch des autoritären Herrschers genau beobachtet werden. Denn dass jemand aus dem Kreis der Mächtigsten der Welt verdächtigt wird, einen Mord in Auftrag gegeben zu haben, ist ein absolutes Novum. Zum Tod des regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul gibt es weiterhin Erklärungsbedarf.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der sich als Chef-Aufklärer in der Sache geriert, ist in Buenos Aires. Trump wiederum, der den Kronprinzen weiter als Verbündeten ansieht, gab vor, nicht genug Zeit für ein Treffen zu haben. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron will dagegen MBS treffen und mit ihm den Fall Khashoggi besprechen.