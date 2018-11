G-20: Familienportrait mit - mutmaßlichem - Mörder

Bereits am Mittwoch ist der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman (genannt " MBS") in Buenos Aires gelandet - vor allen anderen Staats- und Regierungschefs. Wie werden die anderen mit dem saudischen de-facto-Staatsoberhaupt umgehen? Wer wird ihn meiden? Seine mögliches Mitwissen oder sogar Anordnung des Mordes an dem regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul sorgte für viel Aufsehen in den vergangenen Wochen.