Panda-Comeback: Zoo von Washington bekommt neue Bären aus China

Die US-Hauptstadt bekommt nach monatelangem Warten neue Pandas aus China . Der Zoo von Washington kündigte am Mittwoch an, die Ankunft von zwei Pandabären aus China mit den Namen Bao Li und Qing Bao werde bis zum Jahresende erwartet. Die beiden zwei Jahre alten Tiere - ein Männchen und ein Weibchen - sind Leihgaben Chinas. Die Vereinbarung dazu läuft dem Zoo zufolge bis 2034.

First Lady Jill Biden sprach von einem historischen Moment für die US-Hauptstadt. In einem gemeinsamen Videoclip mit dem Zoo, der auf der Plattform X veröffentlicht wurde, sagte sie: "Es ist offiziell: Die Pandas kommen zurück."

Vor sechs Monaten hatte der Zoo in Washington drei Pandas, die bis dahin in der US-Hauptstadt lebten, zurück an China übergeben müssen, weil der Pachtvertrag auslief. Der Abschied von den liebgewonnenen Bären fiel vielen Zoobesuchern - vor allem den kleineren - schwer. Sie waren eine der Hauptattraktionen in dem Tierpark.