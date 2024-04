Tausende weinende Südkoreaner verabschiedeten Pandabärin nach China

Tausende Menschen haben sich in einem Freizeit- und Tierpark in Südkorea versammelt, um Abschied von einer Pandabärin vor ihrer Abreise nach China zu nehmen.

Die knapp vier Jahre alte Bärin Fu Bao war der erste Große Panda, der in einem südkoreanischen Zoo nach einer natürlichen Befruchtung zur Welt gekommen war. Am Mittwoch wurde das Tier im Rahmen eines Abkommens über den Erhalt gefährdeter Arten zu einem Aufzuchtprogramm in China geschickt.