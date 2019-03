Palästinenser-Raketen auf Tel Aviv offenbar irrtümlich abgefeuert

Der Konflikt zwischen Israel und militanten Palästinensern im Gazastreifen ist erneut gefährlich eskaliert. Nach dem ersten palästinensischen Raketenangriff auf die Küstenmetropole Tel Aviv seit dem Gaza-Krieg 2014 bombardierte Israels Luftwaffe in der Nacht auf Freitag rund 100 Ziele in dem Palästinensergebiet am Mittelmeer.

Die massive Reaktion Israels wird insofern hinterfragt, weil die israelische Armee davon ausgeht, dass die palästinensischen M-75- Raketen irrtümlich abgefeuert worden waren. Dies soll am Donnerstagabend bei Wartungsarbeiten in Gaza passiert sein, während eine ranghohe ägyptische Geheimdienstdelegation in der Stadt zu Gast war, berichten israelische Medien. Die Ägypter sollen sich verärgert gezeigt haben. "Ihr trefft euch mit uns und feuert gleichzeitig Raketen auf Tel Aviv?" wird ein Teilnehmer von der Jerusalem Post zitiert. Die ägyptische Geheimdienstdelegation sei noch am Donnerstagabend nach Gesprächen mit Hamas-Führern im Gazastreifen wieder abgereist. Bei den Gesprächen sei es darum gegangen, eine im vergangenen Jahr vereinbarte Waffenruhe zwischen Israel und den militanten Palästinenserorganisationen zu stärken. Diese war zuletzt zunehmend brüchig geworden.

Bei aller Massivität der israelischen Gegenangriffe wurde offenbar versucht, die Zahl der Todesopfer möglichst gering zu halten. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden in Rafah im Süden des Küstenstreifens vier Menschen verletzt.