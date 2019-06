Palästinenser protestieren gegen Trumps „Marshall-Plan“

Im US-Wahlkampf-Endspurt 2016 kündigte Donald Trump Großes an. Er habe den „ultimativen“ Plan für einen Frieden zwischen Israel und Palästina. Sein Schwiegersohn, Nahost-Beauftragter Jared Kushner, machte sich an die Arbeit.

Am Dienstag stellte er den „wirtschaftlichen Teil“ seines „Marshall-Plans“ für den Nahen Osten bei einer Konferenz in Bahrain offiziell vor. Der Plan mit dem Titel „Frieden und Wohlstand“ wird von palästinensischer Seite kategorisch abgelehnt.

Dabei klingt er im Grunde ganz verlockend. Innerhalb von zehn Jahren sollen etwa 50 Milliarden Dollar in den Nahen Osten gepumpt werden. Eine Hälfte des Geldes würde an Palästina, die andere an palästinensische Grenzregionen in Ägypten, Jordanien und den Libanon gehen.

Das Investment soll das Bruttoinlandsprodukt der Palästinenser verdoppeln, eine Million neue Jobs schaffen und die Armutsquote halbieren. Wer den Plan bezahlt, ist derweil offen.

Palästinenser protestieren, Kushner will beruhigen

Im Gazastreifen führte die Bahrain-Konferenz zu Streiks und Protesten. Öffentliche Einrichtungen, Banken und der Großteil der Geschäfte blieben am Dienstag geschlossen.