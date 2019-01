Othmar Karas: „Vilimsky will die EU zerstören“

Das Match im Wahlkampf heißt Karas gegen Vilimsky. Oder?

Der Adressat meiner Politik ist der Mensch und die Zukunft. Meine ersten Ansprechpartner sind nicht jene, die die EU spalten, zerstören und schwächen wollen. Vilimsky sagt, dass er an keiner inhaltlichen Debatte interessiert ist. Er will eine Rechtsallianz bilden. Wenn er sagt, dass für die FPÖ die AfD ein Partner ist, die die Auflösung des EU-Parlaments, den Austritt aus dem Euro und aus dem Klimaschutzpakt will und andenkt, dass Deutschland aus der EU austreten soll, dann ist klar, dass Vilimsky die EU zerstören will. Diese Politik wollen die Bürger nicht, weil sie den Menschen, Österreich und der EU schadet.