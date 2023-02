Die Wintertagung der Parlamentarischen Versammlung der Organisation fĂŒr Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat am Donnerstag in Wien begonnen - allerdings unter Ausschluss der Medien, was fĂŒr Aufregung sorgt.

Ebenso fĂŒr Kritik hat - schon im Vorfeld - die Anwesenheit russischer Abgeordneter gesorgt. In seinen Eröffnungsworten sagte NationalratsprĂ€sident Wolfgang Sobotka (ÖVP): "Wir stehen in ungeteilter SolidaritĂ€t an der Seite der ukrainischen Regierung und des ukrainischen Volkes!" Gleichzeitig sei es die "Pflicht" der Mitglieder der OSZE und unserer Parlamentarischen Versammlung, "die TĂŒr der Diplomatie nicht zuzuschlagen", betonte Sobotka.