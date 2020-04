Ostersonntag im Vatikan: Glaube, Liebe, Hoffnung, Zweifel

Der kroatische Priester aus Mostar hat eine große Fangemeinde in Niederösterreich. Denn der 1,97 Meter große Hüne mit wuscheligem Lockenkopf predigt aus vollem Herzen und mit Händen und Füßen: „Nehmen ohne zu geben ist falsch. Wer nur immer weitergeht im Leben, ohne zu wissen wohin, liegt falsch. Das Leben ist nur durch die Liebe zu schaffen, denn Liebe ist Kraft.“ Glauben sei nichts für Feiglinge und Zyniker.

Papst Franziskus sieht in der Coronavirus-Krise auch die Chance, alte Muster zu ändern. Er stößt sich an unserer Kultur des Wegwerfens, des Ausmusterns und der Gewinnmaximierung. „Ich bete jetzt mehr, weil ich das Gefühl habe, dass ich es sollte“, sagte er in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview des britischen Autors und Franziskus-Biografen Austen Ivereigh.