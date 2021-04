Ostern in Jerusalem: „Das Leben erwacht“

Noch kommen keine Touristen ins Land, aber vor der Grabeskirche trifft sich alle Welt: Ausländer – Studenten, Diplomaten oder Gastarbeiter. Sie studieren oder arbeiten in Israel und leben hier. Viele in der Altenpflege, im Baugewerbe oder in der Landwirtschaft. Eine Buntheit, die daran erinnert, dass katholisch „allumfassend“ heißt. Eine Philippinin erklärt drei japanischen Studenten die Bedeutung des Gründonnerstags, dem „Maundy Thursday“. Als ihr Englisch nicht mehr ausreicht, fällt sie ins Hebräische. Die drei jungen Japaner hören nickend weiter aufmerksam zu. „Schtifat reglaim“ heißt Fußwaschung. Was jede Altenpflegerin weiß und japanische Studenten nach zwei Semestern an der Hebräischen Universität verstehen.