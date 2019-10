Ostblock-Hollywood: Autoritärer Anschlag auf Polens Filmindustrie

Sind Demokratie und Rechtsstaat in Polen gefährdet? Das scheint durchaus möglich, immerhin leitete die EU-Kommission 2017 ein Rechtsstaatsverfahren gegen die nationalkonservative Regierungspartei PiS (Recht und Gerechtigkeit) ein. Grund war eine umstrittene Justizreform: Unliebsame Richter am Obersten Gerichtshof sollten zwangspensioniert werden.

Auch repressive Maßnahmen gegen Journalisten sorgen regelmäßig für Empörung. In öffentlich-rechtlichen Sendern sparte PiS regierungskritisches Personal ein. Nun der nächste Aufreger: Kulturminister Piotr Glinski will die polnische Filmindustrie in autoritärer Eigenregie umbauen.

Das behauptet Krzysztof Zanussi. Der 80-Jährige gehört zu den renommiertesten Filmproduzenten und Regisseuren des Landes.