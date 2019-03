O`Rourke will gegen Trump antreten

14 Kandidaten aus den Reihen der Demokraten sind bereits im Rennen um das Weiße Haus. Nun hat sich ein weiterer dazugesellt: Beto O'Rourke will bei der Präsidentschaftswahl 2020 antreten. Sein Heimatsender KTSM twitterte am Mittwoch: „Es ist offiziell. Beto O'Rourke geht ins Rennen für die Präsidentschaft.“ Berichten zufolge soll der Texaner dem Sender seine Pläne per SMS bestätigt haben.