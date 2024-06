Jetzt auch die ORF-Bürochefin: Russland wirft Carola Schneider aus dem Land

Vor einigen Wochen haben die Behörden Korrespondentin Knips-Witting des Landes verwiesen, jetzt darf auch Bürochefin Schneider nicht mehr berichten. Damit hat der ORF niemanden mehr in Moskau.

Seit 2011 war Carola Schneider mit Unterbrechungen in Moskau, jetzt muss sie das Land verlassen: Das russische Außenministerium hat am Mittwoch der Leiterin des ORF-Korrespondentenbüros in Moskau die Akkreditierung entzogen. Sie muss zeitnah das Land verlassen. Damit sind nach der Ausweisung von Maria Knips-Witting vor etwas mehr als zwei Wochen keine ORF-Journalisten mehr in dem kriegsführenden Land vertreten. Der ORF sieht in einer Aussendung einen "Willkürakt gegenüber unabhängiger Berichterstattung" gegeben.

Die gebürtige Vorarlbergerin leitete bereits von 2011 bis 2021 und seit Herbst erneut das ORF-Büro in Moskau. "Der ORF nimmt die Entscheidung Russlands zur Kenntnis, kann diese jedoch überhaupt nicht nachvollziehen", heißt es vonseiten des öffentlich-rechtlichen Medienhauses. Schneider habe seit vielen Jahren "höchstkompetent" aus Moskau berichtet und stets alle Gesetze eingehalten. Sie werde nun - wie auch Knips-Witting - vorerst aus der Auslandsredaktion in Wien "in gewohnter Qualität" über Russland berichten. Derweil bemüht sich der ORF um neue Akkreditierungen.

Der Schritt kommt nur einen Tag, nachdem die Behörden den ORF von Russland aus unerreichbar gemacht hatten. Weil die EU vier russische Propagandamedien verboten hat, hat Moskau am Dienstag den Zugang zu 81 Medien aus der EU gesperrt, darunter auch der ORF und oe24. Am Mittwoch begann auch der Prozess gegen den Journalisten Evan Gershkovich von der US-Tageszeitung Wall Street Journal, der wegen angeblicher Spionage seit 15 Monaten in Haft sitzt.

In Russland sind viele Medien, die kritisch über die Politik von Kremlchef Wladimir Putin berichten sowie Tausende Webseiten im Internet blockiert. Sie sind - wie auch die gesperrten europäischen Medien - nur mit Hilfe eines VPN-Servers erreichbar, also über eine Netzwerkverbindung, die von außen nicht einsehbar ist und mit der Nutzer virtuell ihren Standort ändern können. Viele Journalisten sitzen in Russland wegen angeblicher Diskreditierung der russischen Armee in Haft.