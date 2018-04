Orbans Ungarn nach der Wahl: Noch härtere Kontrolle

Was das konkret heißt, darüber ist man sich bei der Budapester „Open Society Foundation“ längst im Klaren. Schließlich ist George Soros, Gründer der Organisation, die in ganz Osteuropa NGOs unterstützt, von Orbán zum wichtigsten Feindbild stilisiert worden.

Der aus Ungarn stammende, jüdische US-Milliardär wurde als Drahtzieher einer internationalen Verschwörung angeprangert, die massenhaft Einwanderer nach Ungarn schleusen wolle.

All diese Menschen- und Bürgerrechtler will der Premier mit Hilfe einer nun – dank Zweidrittelmehrheit – möglichen Gesetzesänderung an die Kandare nehmen.

Jede NGO, die aus dem Ausland unterstützt wird, soll damit verpflichtet werden, beim ungarischen Innenministerium um eine Lizenz anzusuchen, und wird von da an ständig überwacht. Ein brutaler Zugriff des Staates auf diese Organisationen und ihre Arbeit, die somit der Willkür der Regierung ausgeliefert sind. Wie Orbán mit ihnen umgeht, hat er ja bereits im Wahlkampf deutlich gemacht. Da wurde Gräuelpropaganda wie etwa, dass Flüchtlingshilfe-Organisationen Wohnungen konfiszieren und an Migranten vergeben würden, über die staatlichen und Orbán-nahen Medien verbreitet.

W as all diesen Organisationen nun bevorsteht, macht Daniel Makonnen, Sprecher der „Open Society Foundation“, deutlich: „Sämtliche kritischen Stimmen in Ungarn sind akut bedroht“. An der Entschlossenheit der Orbán-Regierung zweifelt Makonnen nicht: „Diese Regierung hat das lange geplant und ist entschlossen sehr weit zu gehen. Gerade kleine Hilfsorganisationen wird es am härtesten treffen.“