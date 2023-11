Opposition in Polen einigt sich auf Koalitionsvertrag

Die Mitte-Links-Opposition in Polen hat einen Koalitionsvertrag unterzeichnet und ist zur Regierungsübernahme bereit. Oppositionsführer Donald Tusk sagte am Freitag in Warschau, "dass wir ab jetzt bereit sind, Verantwortung für unser Land und für die kommenden Jahre zu übernehmen".

