Opfert sich May für ihren Brexit-Deal?

"Die Zeit ist um, Theresa!" Es ist die britische Boulevard-Zeitung The Sun, die zu Beginn der Brexit-Schicksalswoche das endgültige Aus für Regierungschefin Theresa May einläutet. Und tatsächlich könnten nun die Tage der so zähen Premierministerin gezählt sein. Denn einem Bericht des Senders ITV zufolge spielte die 62-Jährige einen ihrer letzten Trümpfe aus: Sollten die bisherigen Gegner ihres EU-Austrittsabkommens mit Brüssel doch zustimmen, würde sie zurücktreten.

Keine Mehrheit in Sicht

Angeblich konnte sie mit diesem "Opfer" am Wochenende eine kabinettsinterne Revolte abwenden. Am Montagvormittag scharte sie ihre Minister nochmals um sich. Am späten Nachmittag steht dann eine Parlamentsdebatte an, in der es um die weitere Vorgangsweise im Brexit-Chaos gehen soll. Dabei will May erneut um ihren Deal mit der EU werben. Schon am Dienstag könnte dieser dann den Abgeordneten erneut, zum dritten Mal, zur Abstimmung vorgelegt werden. Laut Beobachtern ist aber noch immer keine Mehrheit in Sicht.