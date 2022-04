Oligarch prangert Massaker an und fordert Ende des „irrsinnigen“ Krieges

Tinkow behauptet, dass in der russischen Elite Unmut über die Auswirkungen der westlichen Sanktionen gegen Moskau wegen des Ukraine-Kriegs herrsche. So seien Kreml-Beamte „schockiert“ angesichts der Tatsache, dass sie und ihre Kinder nicht mehr ihren Sommerurlaub am Mittelmeer verbringen könnten. „Unternehmer versuchen, das zu retten, was von ihrem Eigentum noch übrig ist.“

Da die russischen Behörden massiv gegen Kritiker der Ukraine-Invasion vorgehen und diese mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden können, bemühte sich die Tinkoff-Bank sofort, zu ihrem Gründer auf Distanz zu gehen. Die Bank werde „die private Meinung“ ihres Gründers nicht kommentieren.

Oleg Tinkow sei kein Mitarbeiter der Bank und schon lange nicht mehr in Russland gewesen. Überdies habe er in den vergangenen Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu tun gehabt.