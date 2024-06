Olaf Scholz sieht keine deutsche Blockade von Russland-Sanktionen

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat Vorbehalte gegen den aktuellen Vorschlag bei den Verhandlungen über neue EU-Sanktionen gegen Russland bestätigt, sieht die Bundesregierung deswegen aber nicht als Bremser. "Nein, wir blockieren die (Sanktionen) nicht", sagte der SPD-Politiker dem ZDF am Samstag am Rande des G7-Gipfels in Süditalien.