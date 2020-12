Offenbar wegen Hinrichtung: EU sagt Wirtschaftsforum mit Iran ab

Ein seit Wochen geplantes Wirtschaftsforum der EU mit dem Iran ist kurz vor seinem Beginn abgesagt worden. Nach Angaben der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur Isna sollte das dreitägige Forum am Montag in Teheran beginnen. Die Gründe für die Absage seien nicht genannt worden und das Forum werde zu einem späteren Datum nachgeholt werden, schrieb Isna.

Beobachter in Teheran führten die Absage auf die EU-Kritik an der Hinrichtung des iranischen Regimekritikers Ruhollah Sam am Samstag zurück. Im Zusammenhang mit der Kritik waren am Sonntag bereits der deutsche Botschafter und der Geschäftsträger der französischen Botschaft in Teheran ins Außenministerium einbestellt worden.