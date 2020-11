Iran/USA: Ein Mord als Anschlag auf den Neuanfang

Schwer für Biden

Doch am Samstag brannte auf den Straßen von Teheran nicht nur das Abbild von Donald Trump, sondern auch jenes seines Nachfolgers Joe Biden. Dessen Vorhaben, die Atomgespräche mit dem Iran wieder aufzunehmen, könnte durch den Mord an Fakhrizadeh um einiges schwieriger geworden sein. „Bis Jänner kann außerdem noch viel passieren“, sagt Walter Posch vom Institut für Friedenssicherung und Konfliktmanagement (IFK) in Wien und erinnert, dass die Wut gegen die USA im Iran ohnehin schon groß ist.

Fakhrizadeh war kein Unbekannter und seit Langem ein Ziel des israelischen Geheimdienstes Mossad – daher auch die schnelle Vermutung, dass Israel hinter dem Mord steckt. „Auffallend war, dass sich der offizielle Iran gegenüber der USA mit Schuldzuweisungen zurückgehalten haben“, sagt Posch.