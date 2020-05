Österreichs Kampf um EU-Gelder

Nach dem Treffen mit Faymann wurde Van Rompuy in Wien mit dem Coudenhove-Kalergi-Preis für seine „äußerst delikate Führungs- und Koordinationsfunktion in der EU“ ausgezeichnet. Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi gründete 1923 in Wien die Paneuropabewegung. Ihr Ziel: Die Vereinigung der Staaten Europas. Die Festrede hielt Vizekanzler Michael Spindelegger. Am Rande der Feier deponierte auch Spindelegger bei Van Rompuy Österreichs Widerstand gegen eine Benachteiligung in den EU-Budgetverhandlungen.