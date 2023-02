Österreicher im Iran zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt

Ein im Oktober im Iran festgenommener Österreicher ist zu einer jahrelangen Haftstrafe verurteilt worden. Der österreichische Staatsbürger sei am Montag wegen angeblicher Spionage erstinstanzlich zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt worden, teilte das Außenministerium am Dienstagabend mit. Der iranische Botschafter sei deshalb am Dienstag ins Außenministerium zitiert worden, wo ihm "unser unmissverständlicher Protest gegen das Urteil mitgeteilt" wurde, hieß es.

Bei guter Führung würden zwei Jahre der verhängten Haftstrafe auf Bewährung erlassen, teilte das Außenministerium mit, das betonte, seit Bekanntwerden der Verhaftung mit der Familie in regelmäßigem Kontakt zu sein. Dank intensiver Bemühungen hätten bisher drei Haftbesuche stattgefunden, bei denen der österreichische Botschafter im Iran den Mann treffen konnte.