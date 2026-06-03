Schafft es Österreich in den UN-Sicherheitsrat?

Am heutigen Mittwoch, um 10.00 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr in Wien), ist es so weit: Die UNO-Generalversammlung wählt fünf neue temporäre Mitglieder des Sicherheitsrats. Österreich hofft auf einen der Sitze, hat aber starke Konkurrenz. Der KURIER beantwortet die wichtigsten Fragen vor der Wahl:

Worum geht es bei der Wahl?

Der UNO-Sicherheitsrat ist das wichtigste Gremium innerhalb der Vereinten Nationen und setzt sich aus 15 Staaten zusammen: den fünf ständigen Mitgliedern und Veto-Mächten (siehe unten) sowie zehn temporären Mitgliedern, von denen jedes Jahr fünf neue gewählt werden. Die Verteilung der Sitze erfolgt dabei nach Regionen, diesmal werden zwei Sitze für Staaten der Region „Westeuropa und andere“ vergeben – neben Österreich kandidieren dafür Deutschland und Portugal.

Warum will Österreich in den UNO-Sicherheitsrat?

Weil nur dieses Gremium den Rahmen bietet, die eigene Position bei den mächtigsten Nationen der Welt zu hinterlegen. Österreichs UNO-Botschafter Gregor Kössler formuliert das bei einem Hintergrundgespräch so: „Man muss mitreden, um gehört zu werden.“ Österreich plane etwa, zu den Themen Rüstungskontrolle, Klimaschutz oder Terrorismusbekämpfung eigene Debatten anzustoßen.