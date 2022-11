Österreich als „Anwalt“ für Bosniens EU-Ambitionen

Der Krieg begegnet einem in Sarajevo an fast jeder Straßenecke. Einschusslöcher in Häusern, rote Stolpersteine als Mahnmal dort, wo Granaten einschlugen. Nahe des Außenministeriums, einst Sitz des k.u.k.-Statthalters, erinnert ein Garten voller rosaroter Rosen an jene Kinder, die zwischen 1992 und 1995 getötet wurden. „Als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, war ich wie gelähmt. Das hat Erinnerungen hochgeholt und Angst geschürt“, erzählt eine Frau aus Prijedor, ihre Augen werden glasig.

Ethnonationale Kräfte, allen voran Serbenführer Milorad Dodik, zündeln, befeuern Spannungen zwischen den drei konstituierenden Völkern, werden teils offen von Moskau unterstützt. Der Krieg ist zwar vorbei, doch der Schrecken sitzt tief.

Und die Bilder aus der Ukraine erinnern daran. Eines aber hat die Ukraine Bosnien voraus: den EU-Kandidatenstatus. Der wurde ihr im Juni verliehen – ein Solidaritätsakt und geopolitischer Schachzug der EU.

"Versprechen einlösen"

Beim Gipfel im Dezember in Brüssel soll auch Bosnien ihn erhalten; eine Kommissionsempfehlung gibt es schon. Dann ist es zwar noch ein langer Weg bis zum Beitritt, aber Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) nennt das „ein richtiges Signal“. Sie ist gerade für zwei Tage in Bosnien, betont die Unterstützung Österreichs: „Wir müssen jetzt unsere Versprechen einlösen.

Die EU ist ohne unsere Partner am Westbalkan nicht vollständig.“ Bosnien-Herzegowina wird seit den 2000ern vor allem finanziell von der EU unterstützt, hat 2016 einen Beitrittsantrag gestellt, und ist seither auf der Warteliste.