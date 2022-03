Oberster Soldat der Ukraine heißt Russen "Willkommen in der Hölle"

Und das wiederum hängt mit dem erst 48-jährigen Oberkommandierenden der Ukrainer zusammen: Valeriy Zaluschnij ist der erste General, der nicht mehr in der Sowjetunion ausgebildet wurde und stark an die NATO ausgerichtet ist. Den Angriff der Russen kommentierte er knapp: „Willkommen in der Hölle!“

Seit der Annexion der Krim 2014 steht Zaluschnij für eine tief greifende Reform der Armee. Doch erst im Juli 2021 wurde der Sohn eines Militärs und Einser-Absolvent der Militärakademie in Odessa von Präsident Wolodimir Selenskij in das höchste Militäramt berufen. Zaluschnij, der eigentlich gemütlich wirkt, ist ein Krieger durch und durch. Ab 2014 kämpfte der verheiratete Vater zweier Kinder fast ohne Unterbrechung in der Kriegsregion Donezk.

Gegenüber Radio Free Europe sagte ein Offizier: Zaluschnij sei jemand, der nicht nur auf dem Papier kämpfe, sondern auch im Feld.