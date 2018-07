Obamas berührende Hommage an Nelson Mandela

Der frühere US-Präsident sprach zwar seinen Nachfolger Donald Trump nicht namentlich an, ließ aber zwischen den Zeilen sehr wohl wissen, was er von dessen Politik hält: „Wir leben in seltsamen und unsicheren Zeiten. Wir brauchen mehr internationale Zusammenarbeit, nicht weniger“, sagte Obama unter dem Jubel der Massen. Sehr ausführlich kritisierte er die Gier der Reichen nach immer mehr und plädierte für mehr Solidarität mit den Schwachen.

Obama hatte bereits auf Mandelas Trauerfeier 2013 eine bewegende Rede für den „Giganten der Geschichte“ gehalten. Neben dem ehemaligen US-Präsidenten feierten die Sängerin Beyoncé mit ihrem Mann Jay-Z sowie Staatschef Cyril Ramaphosa und Mandelas Witwe Graça Machel mit.

Obwohl Südafrika der reichste Staat Afrikas ist, haben dort nach wie vor nicht alle gleich viel Wohlstand und Bildungschancen. Das Bildungssystem ist schlecht, die Arbeitslosenquote liegt bei 27 Prozent. Die weiße Minderheit ist noch immer besser gestellt. Unter Mandela und seinen Erben, der Regierungspartei ANC, hat sich daran wenig geändert. Zwar wurde die Armut reduziert und alle Menschen sind vor Gesetz gleich, jedoch ist Südafrika „eines der ungleichsten Länder der Welt“, stellte die Weltbank fest.

Ein Blick auf die Straßen in Johannesburg bestätigt das: Zwischen Villen und Wellblechhütten liegen oft nur einige wenige Kilometer. Manche Familien leben in Häusern, die so groß sind wie ein Kinderzimmer in Österreich. An manchen Orten müssen sich Dutzende Bewohner einen Wasserhahn teilen; es gibt Ratten, Kinder müssen im Dreck spielen.

Mit Samthandschuhen

Während seiner Amtszeit als Präsident Südafrikas hat sich Mandela für eine Versöhnung beider Bevölkerungsgruppen ausgesprochen. Heute wird kritisiert, er habe die Weißen mit Samthandschuhen angefasst. Inzwischen fordert die ANC, die meist weißen Landeigentümer notfalls auch ohne Entschädigung zu enteignen. Experten warnen: Dies könne das Land in eine Krise stürzen und sich negativ auf die Wirtschaft auswirken.

Irina Angerer